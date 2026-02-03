昨年3月、米大リーグ開幕戦を待つ東京ドームに掲げられたバナー米大リーグの2025年シーズンの平均年俸が前年比1.4％増で、過去最高の472万1393ドル（約7億4千万円）だったと2日、AP通信が報じた。対象は昨年8月31日時点で出場登録と負傷者リストに入っていた1046選手。（共同）