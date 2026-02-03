時給1226円、貯金ゼロ、未婚。地下街のコンビニで働く「モグラ君」。ある日、ふと自分の境遇を疑問に思ったモグラ君は、意を決して「地上」に出る。そして「階級の差」を目の当たりにする。本記事では、〈時給は最低賃金、貯金はゼロ、「アンダークラス」から見た日本の階級社会の「残酷な実態」…「階級社会ニッポン」の寓話からわかる日本の「真の姿」〉に引き続き、「旧中間階級」や「パート主婦」の実態について詳しく見ていく