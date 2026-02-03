【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は2日、3日から審議を行う総会の開会式をミラノの名門歌劇場スカラ座で行い、コベントリー会長はミラノ・コルティナ冬季五輪へ向けて「選手たちは大会が待ちきれない様子で、非常にわくわくしている。彼らは世界を鼓舞するでしょう」と期待を述べた。イタリアのマッタレッラ大統領も出席し「（紛争など）世界は深刻な困難に直面している。大会は平和と相互理解を呼びかけるための