モノマネタレントのりんごちゃんが１月３１日付で自身のインスタグラムを更新。テレビ番組でダイエットして激変した姿を披露した。「Ｂｅｆｏｒｅの写真がおもろすぎなのよ基本的に。◎ＴＢＳ◎熱狂マニアさん！＃缶詰めダイエット」と投稿。パネルにプリントされた以前の姿に比べ、あご下など体がスッキリした姿を披露。さらに、高く積まれた缶詰や、数々の料理を公開した。この投稿に「ビフォアフ凄すぎて努力の賜物で