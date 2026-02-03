もはや中国市場は足かせ家具大手のイケアが中国事業の戦略転換を進めている。同社は1月、中国国内の大型7店舗の閉鎖を発表。実店舗数は41から34へと約2割近くも減少する。1998年の上海進出以来、規模拡大を続けてきたが、2010年代後半から収益が鈍化し、売上高は2019年比で2割近く減少した。背景には経済成長の鈍化やコロナ禍の都市封鎖、不動産バブル崩壊による家具需要の減退、消費者の節約志向がある。前編記事〈中国と蜜月だっ