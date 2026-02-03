西部謙司が考察サッカースターのセオリー第85回アナトリー・トルビン日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。チャンピオンズリーグ（CL）、レアル・マドリードとの一戦で、ベンフィカのGKアナトリー・トルビンがヘディングシュートを決めてゴール。セットプレーで常にGKを相手ゴール