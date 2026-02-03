米国のトランプ政権によるベネズエラ攻撃やグリーンランド「領有」要求などが続いている。トランプ大統領の真の狙いとは何か。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「『トランプ2.0』は、19世紀型の帝国主義的思考を参照しながら、21世紀という全く異なる条件の世界でそれを実行しようとしている」という――。2026年1月27日、アイオワ州クライヴで演説をするトランプ大統領（写真＝The White House／CC-PD-Mark／Wik