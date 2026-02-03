九州文化学園高・香田勲男監督、佐世保工時代を振り返る甲子園での活躍で、目指す道が変わっていった。巨人、近鉄で投手として活躍した香田勲男氏は、九州文化学園高の野球部監督に就任して5年目を迎えている。昨夏の長崎大会は決勝戦に進出。春夏通じて同校初の甲子園出場まであと一歩に迫った。自身の高校時代は佐世保工のエースとして、2年夏の甲子園で同校を甲子園初勝利に導くなど、3季連続で甲子園出場。一躍、プロ注目の