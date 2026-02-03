“伝説の家政婦”として絶大な人気を誇り、多数のメディアに出演する一方、3人のお子さんのお母さんでもあるタサン志麻さん。そんな志麻さんが伝えたいのは、「料理はもっと自由でいい」ということだそう。この度、『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』が22万部を突破したことを記念して、「Chapter１ つくるのも食べるのも楽しみたい」より、定番の洋食をもっとおいしくつくるレシピをご紹介します。※『きょうの