マリナーズがドノバン獲得間近に、レイズを含む三角トレードの可能性マリナーズがカージナルスのブレンダン・ドノバン内野手をトレード獲得する間近だと米複数メディアが伝えた。レイズも含む三角トレードになる可能性があるという。29歳のドノバンは昨季118試合出場して打率.287、10本塁打、50打点、OPS.775をマークした。内外野を守ることができ、2022年にはユーティリティ部門のゴールドグラブ賞を受賞した。再建期に入っ