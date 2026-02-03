高市総理が唯一心を許せる存在「私はマスコミに出ないで、「ステルス旦那」に徹するんや（笑）」不敵な笑い声をあげながら、電話口で力説するのは高市早苗総理を支える日本初の「ファースト・ジェントルマン」だーー。飲み会嫌いで知られ、仲間作りが苦手な高市総理にとって心を許せる唯一の存在が、夫の山本拓元衆院議員である。「一度離婚したものの、'21年に再婚。山本氏は昨年2月に脳梗塞で倒れたが、リハビリに励みながら、2