STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、とある事件の「冤罪」を巡って争われる、昭和から令和まで80年に及ぶ長い時間を描いた作品です。著者の大門剛明さんはデビュー以来「冤罪」をテーマに書き続けてきた作家で、本作は直木賞候補作に選ばれ、山田風太郎賞を受賞しました。意思を継いで戦い続ける人間の姿はどのようなものなのでしょうか。冤罪を晴らすために闘い