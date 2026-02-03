クレシーニ・アンさん=2025年8月、福岡市博多区、日吉健吾撮影 コンテンツが輸出され、来日する外国人も増える中、母語ではない日本語を使いこなす人が増えている。言葉は意思疎通の道具にとどまらず、思考の土台にもなる。中には、こんな人も─。日本語のほうが、自分の感情を表現できている、しっくり来る。応用言語学を専門とする北九州市立大のクレシーニ･アン准教授（51）が、自分は日本人だなあと思うようになっ