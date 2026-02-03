『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。以前に注意した部下が同じ間違いをしたので、少し強めに指摘したところ…。「従うしかないヤギさん」ヤギさんの社会人生活は、来週に続く！⇒前回を読む『優しくアドバイスしたはず…業務に必要な助言をした部下が、次の日に予想外の行