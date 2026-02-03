マッチングアプリは恋愛をどう変えるのかいつの間にか、友人たちはマッチングアプリを使うようになっていた。少し年上の30代の友人の男性は、「こんなのもう辞めた！」と言った数週間後に、「この前マッチングアプリでこういう人と会ってさ……」と喋りだす。辞めてなかったんかい、とみんながツッコミを入れる。マッチングアプリ依存だ、とやいのやいの言ったりしながら、それでも確かに、友人に合う人と出会えるといいなあ、とみ