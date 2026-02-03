タレントでモデルの休井美郷（３４）が２日、自身のインスタグラムを更新。ウェディングフォトをアップした。休井は「私は、誰にでも似合う結婚式じゃなくて「その人にしか似合わない世界観」を形にすることが本当に好きなんだなと自分の結婚式を通して気づきました」と始めると、自身の思いを吐露。「結婚式には、たくさんのこうするものみたいな決まり事があるけど、同じ人生はなくて、同じ答えである必要もないなと思って