極限状態の中で要求される「真のリーダーシップ」とは何か――。関口高史著「軍神に選ばれた男 若林東一」（光人社ＮＦ文庫）がファンの間で早くも反響を呼んでいる。ベストセラー「誰が一木支隊を全滅させたのか」を上梓した筆者が放つ第二弾は、ガダルカナル戦で戦死後に「軍神」とされた歩兵指揮官・若林東一陸軍中尉にスポットを当てた。人望厚き歩兵指揮官の実像に迫るとともに、令和の日本人が真のリーダーシップについて学