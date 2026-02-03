【書評】『睡蓮』／白石一文・著／新潮社／1980円【評者】松尾潔（音楽プロデューサー・作家）ぼくが40代も終盤になって小説執筆に本気になったのは、白石一文に「小説を書くべきだ」と諭され、心が動いたからだ。あれは人生に幾度もない〈引き返せない瞬間〉だったと、今ならわかる。白石さんの新作には、そんな〈引き返せない瞬間〉をめぐる諸相が、作者ならではの筆致で描き込まれている。主人公は元新聞社勤務の櫻子、67歳