2月に突入。まだまだ寒いが、すでに春が恋しくなりつつある季節でもある。新たな春を迎える前に、読書で感性を刺激してみては？おすすめの新刊4冊を紹介します。『ふつうの人が小説家として生活していくには』津村記久子／夏葉社／1760円夏葉社を創業した島田潤一郎氏との対話。津村さんはヘビメタ・SF・映画好き。10代で好きなものを「掘る」姿勢を身につけた。30代半ばで会社を辞め専業作家に。作家になっても暦通りに働き