昨季オールスター戦に選出されたカージナルスのブレンダン・ドノバン外野手（２８）が２日（日本時間３日）、３球団によるトレードでマリナーズに移籍間近、と米複数メディアが伝えた。ドノバンは２０２２年にメジャーデビューし、いきなりユーティリティー部門でゴールドグラブ賞を受賞。３年目に規定打席に到達、昨季はメジャータイ記録の１試合４二塁打を記録。オールスター戦にも選出された。しかし、チーム再建を目指す