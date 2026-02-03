日本維新の会は自民党との連立政権発足後初の総選挙を迎えたが、選挙区調整は行なわれず、全19選挙区中18区で自民vs維新の「与党対決」が繰り広げられている。自民、中道改革連合の与野党第1党が多くの候補者を立てた東京同様、大阪でも公明党支持者の投票行動が選挙結果に影響すると見られるなか、各選挙区の最新情勢をもとに当落を予測した。【表画像】2・8総選挙／大阪府の19選挙区「候補者と最新当落予測」リストを見る朝