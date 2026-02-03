大手メーカー勤務の高橋健一さん（仮名・34歳）は、23区内の9,000万円の3LDKマンションをペアローンで購入しました。家族の幸せを願って手に入れた好立地の住まいでしたが、過酷な現実が待っていました。生活音や手狭さに悩みながらも多額の債務ゆえに身動きが取れなくなり、後悔に苛まれる夫婦の事例を紹介します。「それなりの立地」を手に入れるために9,000万円「仕事へのアクセスもいいし、この立地なら子育て環境も申し分ない