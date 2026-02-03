「ポイントが貯まるからおトク」「小銭を持たなくていいから便利」……。私たちは今、そんなキャッシュレス社会の恩恵を疑いもなく受け入れている。しかし、その便利さや無料の特典の裏側に、残酷な格差の仕組みが隠されていることをご存じだろうか。ジェイ・L・ザゴースキー氏の著書『ザ・パワー・オブ・キャッシュデジタル経済にこそ跳ね上がる現金の価値』（プレジデント社）より、キャッシュレス社会が広げる経済格差の実態