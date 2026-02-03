新色＆デザイン変更で存在感強化トヨタの欧州法人は2025年10月9日、コンパクトSUV「C-HR」の2026年モデルを発表しました。ボディカラーの追加やデザインのアップデートが施された新型の登場に、日本国内ユーザーからも注目を集めています。【画像】超カッコいい！ トヨタ“新”「C-HR」を画像で見る（77枚）C-HRは2016年に全長4.3〜4.5mクラスのC-SUVとして世界デビュー。初代は日本でも販売されましたが、2023年に登場した2