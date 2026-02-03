三重県伊賀市の木造住宅で火事があり、この家に住む80代の女性が病院に搬送されました。 【写真を見る】82歳の女性を病院に搬送…三重・伊賀市の2階建て木造住宅で火事 女性は命に別状ない模様 2日午後6時過ぎ、伊賀市下柘植にある木造2階建て住宅で火事がありました。警察と消防によりますと、住宅の1階部分から出火したとみられ、消防車6台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められました。 この火事で、この家に住む女性(8