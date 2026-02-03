●今朝は底冷えが強く、山間部では路面凍結のおそれ。車の運転など要注意●日中は広く快晴。風も穏やかで洗濯日和に●週末にかけて気温変化大。特に8日(日)は市街地でも積雪のおそれも＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から山間部を中心に断続的に雪雲が流れ込みました。この時間はすでに雪も落ち着いていて、晴れているところが多くなっています。 よく晴れて放射冷却が強くなったことと、冷たい北風の流れ込みが合わさり、この時