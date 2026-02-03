メッツ時代のディアス＝2025年4月、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグで大谷らの所属するドジャースに移籍した抑え右腕ディアスがプエルトリコ代表として、パドレスの強打者マチャド内野手がドミニカ共和国代表として3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場すると2日、メジャー公式サイトが伝えた。通算253セーブを誇るディアスは前回の2023年大会で右膝を負傷し、同年のシーズンを全休し