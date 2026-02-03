サッカー・Jリーグ、サンフレッチェ広島の日本代表GK大迫敬介選手が2日、6日に開幕する百年構想リーグへの意気込みや6月開幕のFIFAワールドカップへの思いを語りました。大迫選手は昨季リーグ戦全38試合に出場すると、チームはリーグ最少失点(28)を記録しました。YBCルヴァンカップ決勝のピッチにも立つと、3年ぶり2度目の優勝に貢献。Jリーグ優秀選手賞に選出される充実のシーズンを送りました。特別フォーマットで行われる百年構