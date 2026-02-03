福岡市東区にある明太子工場が、リニューアルオープンしました。従来の工場見学に、五感で楽しむ仕掛けを加え、福岡の食文化を世界へ発信します。 2月1日にリニューアルオープンしたのは、明太子の老舗「ふくや」が運営する「味の明太子工場ハクハク」です。■森野里奈記者「来館者にはこちらのミッションシートが配られて、明太子のおいしさを探る挑戦者として、ここから工場見学を楽しむことが