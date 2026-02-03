ドル円、一時１５５円台後半ＩＳＭ指数が拡大領域回復米雇用統計の公表延期＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１５５円台後半まで買い戻された。１月２３日以降の急落の半分を戻す動き。ドルに買い戻しが強まり、ドル円をサポート。この日発表の１月のＩＳＭ製造業景気指数が５２．６と予想を大きく上回り、５０を超える拡大領域を回復した。２２年８月以来の高水準で、拡大領域の回復は昨年２月以