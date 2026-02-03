タレントのマツコ・デラックスが２日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。東京生活の先行きの暗さを“予言”する一幕があった。この日、共演の村上信五と東京の家賃の話題になると「多分ね。東京のサラリーマンは１０年後、生き死にに関わるくらい、カネがなくなるらしいわよ」と話し出したマツコ。「物価も上がっていって、家賃も上がって」と続けると「だから、東京で仕事なんかしちゃダメ