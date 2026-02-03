ワンディッシュ（一皿）のおいしさのヒミツを、4週で追いかけるこの番組。今回はタレントの三船美佳さんが、淡路島の食材をふんだんに使った“島パスタ”の逸品に出会い、島のレモンや塩など、このメニューに秘められた信念や情熱をたどっていく。ワンディッシュに込められた、おいしいの向こう側とは…？ #1島パスタMIKEシェフ：松永亜紀子さん 「淡路島の人と自然と食が大好き」と笑顔で話す三船美佳さんがやってき