グラビアムック『PARADE(パレード)』2026冬号（小学館）が、2日に発売された。20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華が裏表紙を飾っている。【写真】裏表紙では…興味をそそる衣装で魅了した福井梨莉華「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動している。