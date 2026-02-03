2024年世界フィギュアのペアで優勝したディアナ・ステラートデュデク（上）、マキシム・デシャン組＝モントリオールカナダ・オリンピック委員会は2日、ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケートのペア、ディアナ・ステラートデュデク、マキシム・デシャン組が団体を欠場すると発表した。2024年世界選手権で三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の2連覇を阻んだベテランのペア。女性で42歳のステラートデュデクが