【ワシントン共同】ノーム米国土安全保障長官は2日、X（旧ツイッター）で、中西部ミネソタ州ミネアポリスで不法移民の取り締まりに従事する全ての連邦捜査官にボディカメラの配備を始めたと発表した。野党民主党が要求していた。