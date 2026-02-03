現在放送中のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』より、恒松祐里のインタビューコメントが公開された。 参考：『テミスの不確かな法廷』を通して考える“正しい大人”に必要なこと伊東蒼の言葉の重み 本作は、『宙わたる教室』の制作スタッフが新たに挑む法廷ヒューマンドラマ。発達障害の特性を持つ裁判官・安堂清春（松山ケンイチ）が、悩みながらも事件の真実に迫っていく姿を描く。 恒松が演じるのは