香取慎吾が主演を務め、仲里依紗、齋藤潤、永尾柚乃が共演する映画『高校生家族』が今秋以降に公開されることが決定した。 参考：香取慎吾、テレビと距離を置くことで得た新たな視点「改めて考える時間ができた」 本作は、2020年から2023年にかけて『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された仲間りょうの同名漫画を映画化した青春コメディ。『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）や『ダメマネ！ ーダ