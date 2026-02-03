坂口健太郎が主演を務める中野量太監督の新作映画『私はあなたを知らない、』が晩夏に公開されることが決定した。 参考：坂口健太郎の真価は“戸惑いの表現”に表れる『さよならのつづき』に刻んだ稀有な俳優像 『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家！』で知られる中野監督が10年ぶりの完全オリジナル脚本で描く本作は、人を愛するということ、そして人を赦すということをテーマにしたヒューマンサスペンス。