大腸がんは初期症状がほとんどないことから、発見が遅れてしまうと治療が難しくなることがあります。そのため、定期的な検査を受けることが非常に重要です。しかし「何歳から検査を受けるべきか？」「どんな人が特に早めに検査を受けた方がよいのか？」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。そこで、大腸がん検査の推奨年齢や特に注意すべき人の特徴について、医師の鈴木先生に解説してもらいます。 編集部 大腸がんは、