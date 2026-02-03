LeaguEは1月24日、置き場所フリーのミニプロジェクター「wowoto Q8」についてクラウドファンディングサイト「Makuake」で応援購入プロジェクトを開始した。開始から集まった金額は目標の2000％となっており、注目を集めている。プロジェクトは2月27日まで実施している。●超コンパクト設計 持ち運びに苦労しない製品は、文庫本1冊分に相当する250g、かつ手のひらサイズのプロジェクター。「缶ジュースより小さい」を売りとする