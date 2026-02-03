8日に投開票の県知事選挙。 立候補しているのは、届け出順に 元副知事で元復興庁統括官の新人 平田 研候補(58) 共産党県常任委員の新人 筒井 涼介候補(32) 2期目を目指す現職 大石 賢吾候補(43) いずれも無所属の3人です。 衆議院選挙と重なった異例の知事選は、3つの陣営が激しく競り合う中、終盤を迎えています。 ◆演説先で候補者が鉢合わせることも度々… 1月31日、イメージカラー