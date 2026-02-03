2026年2月1日、韓国メディア・聯合ニュースはサムスン電子が「韓国の会社員が最も働きたい企業」ランキングで3年ぶりに1位に返り咲いたと報じた。記事によると、韓国の会社員向け匿名コミュニティー「Blind（ブラインド）」が25年1〜12月に集計した「最も働きたい企業100社」に関するアンケート23万6106件を分析した結果、サムスン電子が首位を獲得した。サムスン電子が同ランキングで1位となるのは22年以来、3年ぶりとなる。サム