俳優の成田凌が、3日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース やめられない犯罪 衝撃の真実2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】“新レギュラー”として加入を発表したtimelesz・松島聡ゲストが“やめられないこと”を告白する。「人にプレゼントをあげたりするのがすごく好き」という成田。しかし、直前になると恥ずかしくなり、渡せなくなってしまうと語る。さらに、危険な体験談も明かす