俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演する映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）。今作で“葬祭プランナー”の後輩・先輩を演じる浜辺と目黒が撮影の裏側、役への向き合い方などを語った。タイトル「ほどなく、お別れです」は遺族と故人の区切りをつける大切な言葉であることから2人が気持ちの切り替えの際にしていることも語られた。【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮遺族の希望に沿って