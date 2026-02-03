1945年（昭20）8月6日月曜日、午前8時15分だった。その日はいい天気で、私は二葉の里の饒津（にぎつ）神社近くの自宅2階のベランダから足を出して座って、隣家の1階にいた女の子と話をしていた。「今度の祭りはどうするの」などとたわいのない話だった。女の子が「下駄を買ってもらった」と言っていた。私は草履しか持っていなかったのでうらやましく思い、「僕も欲しいな」と言った記憶がある。その時、猛烈な閃光（せんこう）