イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着した坂本花織（左）と鍵山優真＝1月29日【ミラノ共同】フィギュアスケートの坂本花織と鍵山優真は、前回五輪との違いに「体との向き合い方」を挙げる。食品メーカーの支援を受けて体質を改善。変化を実感しながら大一番を迎える。味の素の高柴瑠衣さんは、坂本が海外遠征のたびに体調不良で寝込んでいたことに注目。1日の栄養摂取量が少ない日で800キロカロリーしかないことが分かった