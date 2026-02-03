サッカー・Jリーグ、FC東京のMF佐藤龍之介選手が2日、6月開幕のFIFAワールドカップへの思いを語りました。佐藤選手は昨季、岡山で28試合出場6得点をマークし、Jリーグ優秀選手賞とベストヤングプレーヤー賞を受賞。さらに1月のAFC U23アジアカップでは日本代表の背番号10を背負うと、MVP&得点王に輝く活躍ぶりで優勝に大きく貢献しました。素晴らしい結果を残したU23アジアカップを「非常にいい大会になった。自分とチームそれ