俳優の坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』が、2026年晩夏に全国公開されることが決定した（配給：クロックワークス）。本作で坂口は、髪を短くカットし、イメージをガラリと変えた姿で孤独な青年期から40代までを全身全霊で熱演。原案・脚本・監督は、中野量太。国内外で高い評価を得てきた両者による初タッグ作品となる。【画像】原案・脚本・監督を手がける中野量太監督の中野は、初の商業長編映画『湯