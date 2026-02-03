通信カラオケ・JOYSOUNDでは、キャストサイン入りポスターなどが当たる「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、4月5日まで開催している。「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」『銀魂』は、コミックスシリーズ世界累計発行部数(デジタル版含む)7300万部、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載されていた漫画。劇場版第4作目となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-