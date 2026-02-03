元広島・紀藤氏が苦しんだ14年目「肘に水が溜まった」これまでの無理が……。元広島エース右腕の紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は、プロ11年目の1994年から3年連続2桁勝利をマークしてチームを支えたが、14年目の1997年は一転して1勝に終わった。「肘に水が溜まったりしだしたんですよねぇ」。それでも必死に投げた。2軍調整を経てシーズン終盤には先発から中継ぎに回されたが、気持ちを切らすことはなかった。そ